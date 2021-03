Capri, prosegue campagna vaccinale: rinunce per AstraZeneca

Anche nell’Isola Azzurra si porta avanti la campagna vaccinale sulla quale puntano molto i sindaci per la ripartenza di tutti i comparti turistici. Lo scrive Caprinews.

La tendostruttura San Costanzo allestita per le vaccinazioni a Capri ha ospitato questa Domenica delle Palme e di vaccinazioni per la somministrazione della prima dose alle persone di età compresa fra i 70 e i 79 anni, ai soggetti fragili, ai disabili, alle forze dell’ordine, oltre alla seconda dose per alcuni over 80.

Tralasciando alcuni disordini e assembramenti gestiti da forze dell’ordine e Protezione Civile, non sono mancate le rinunce per le somministrazioni previste con le dosi del vaccino AstraZeneca per alcuni over 70.