Capri, partono i lavori in via Don Giobbe Ruocco con barriere rispettose del paesaggio

Capri. Tra i tanti lavori di riqualificazione urbana in corso di realizzazione e fortemente voluti dal Sindaco Marino Lembo e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Ciro Lembo, parte in questi giorni l’importante e atteso intervento di riqualificazione di via Don Giobbe Ruocco. Il Movimento Capresi Uniti, con un post sulla sua pagina Faceboo, evidenzia come il progetto prevede il rifacimento di tutti i guard rail della strada con un’innovativa tecnica chiamata Sicurvia Stradale tipo H2DP, prevista dalla normativa vigente e montati su una solida struttura in cemento armato con cordoli. Si procederà poi con l’ammodernamento dei marciapiedi con una nuova pavimentazione e un nuovo allettamento stradale con relativi sottoservizi. Un’opera necessaria e opportuna per un’importante arteria di collegamento verso il porto da troppo tempo dimenticata e strategicamente importante nel più ampio progetto di riqualificazione del Borgo Marinaro di Marina Grande.

Va fatta notare la scelta altamente innovativa delle barriere di Sicurvia Stradale concepite appositamente per Capri e tali da lenire al massimo l’impatto con il paesaggio. Saranno infatti realizzate in legno autoclavato su strutture d’acciaio in massimo rispetto del decoro di un’isola vincolata da rigide norme. Insomma anche in questa occasione ci troveremo di fronte a lavori fatti con competenza, lungimiranza e tempestività.

(Foto della pagina FB Movimento Capresi Uniti)