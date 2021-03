Capri, nasce una start up per accogliere i turisti. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Ripartenza 2021, Federalberghi isola di Capri lancia il progetto “Safe Hospitality”, intanto le amministrazioni comunali isolane sono pronte a recepire la proposta di vaccinare tutta la popolazione delle località turistiche del golfo di Napoli. In vista dell’avvio della nuova stagione l’associazione degli albergatori dell’isola azzurra annuncia “Safe Hospitality” con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza per ospiti ed operatori del turismo e per la fruizione di un’isola sicura ed efficiente.

Mix fra sicurezza e nuove tecnologie, il progetto “Safe Hospitality” prevede “la costituzione di Beside, start-up innovativa – hanno spiegato dalla Federalberghi – che gestirà la piattaforma digitale attraverso la quale l’ospite che arriva sull’isola di Capri avrà la possibilità di registrarsi per ottenere la somministrazione del tampone prima della partenza. All’ospite poi sarà sempre garantita l’assistenza sanitaria per tutta la durata del soggiorno. Nel corso della permanenza sull’isola, ci sarà la possibilità di effettuare sia test molecolari sia test antigenici di ultima generazione a tariffe convenzionate, con prelievo dei tamponi all’interno delle strutture.

Come richiesto da tutti i tour operator del mondo”. Inoltre nascerà anche “Federalberghi Extra Isola di Capri”, costola specifica dell’associazione dei professionisti dell’ospitalità che aderiscono a Confcommercio alla quale potranno aderire le strutture extralberghiere che avranno così la possibilità di partecipare fin dall’avvio al progetto legato alla sicurezza e di accedere a tutti gli altri servizi associativi ed al piano formativo gestito da Federalberghi. “E’ questa un’occasione per poter unire le forze del turismo – ha dichiarato il presidente di Federalberghi isola di Capri Segio Gargiulo – e dare sicurezza e assistenza agli ospiti che arrivano sull’isola anche durante il loro soggiorno”.