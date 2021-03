Capri. Lutto per l’albergatore Costanzo De Angelis

Capri . Si sono tenuti ieri i funerali dell’imprenditore e albergatore Costanzo De Angelis, storico proprietario con la famiglia dell’hotel La Residenza nel centro di Capri, che se ne è andato a soli 57 anni, era noto e stimato in tutta la Campania del turismo . Viveva tra Capri e Roma. Proprio nella Capitale era circondato da tantissimi amici per i quali Costanzo era affettuosamente “il principe di Capri”. Da consigliere della Sezione Turismo dell’Unione degli Industriali di Napoli aveva collaborato per anni all’organizzazione di iniziative e convegni sul turismo in concomitanza con il meeting dei giovani imprenditori di Capri. In tanti ne piangono la scomparsa ricordando le sue doti professionali, la straordinaria simpatia e la sua grande voglia di vivere.