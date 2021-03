Capri. Lutto per il fotografo Gaetano Cafaggi

Capri . E’ deceduto questa mattina all’ospedale di Capri Gaetano Cafaggi. Aveva 82 anni. Fotografo di pluriennale esperienza, per decenni aveva gestito insieme alla famiglia Foto Rosso, storico negozio di via Camerelle. La sua macchina fotografica aveva immortalato un’infinità di bellissimi momenti di vita caprese, cerimonie, eventi, feste. Sempre col sorriso sulle labbra, era piacevole incontrarlo nelle stradine di Capri e ascoltare tantissimi aneddoti della sua lunga esperienza professionale. I funerali avranno luogo venerdì 19 marzo, alle 9.30, nella ex cattedrale di Santo Stefano.