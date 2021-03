Capri. Lutto per il fotografo Gaetano Cafaggi. Il ricordo di Fabio Celentano

Capri . E’ deceduto questa mattina all’ospedale di Capri Gaetano Cafaggi. Aveva 82 anni. Fotografo di pluriennale esperienza, per decenni aveva gestito insieme alla famiglia Foto Rosso, storico negozio di via Camerelle.

I funerali avranno luogo venerdì 19 marzo, alle 9.30, nella ex cattedrale di Santo Stefano.

Il ricordo di Fabio Celentano

Ho appreso da poco della scomparsa di Gaetano Cafaggi, per tutti conosciuto come FOTO ROSSO, persona educata, gentile, sempre disponibile al dialogo, colui grazie al quale, nel 1981, durante un matrimonio dove faceva le fotografie, decisi di fare anche io il fotografo. Con lui se ne va, l’ultimo dei grandi fotografi che erano rimasti sull’isola.

Ciao Gaetano ti voglio ricordare cosi in questo mio scatto fotografico …..RIP

Condoglianze a tutta la famiglia