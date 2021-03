Capri, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania salva un’escursionista ferita

Il soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi a Capri, insieme ai VV.F. per soccorrere una donna. L’allarme è arrivato nel tardo pomeriggio proprio dai VV.F. per una escursionista scivolata da un sentiero in località Passetiello, riportando una sospetta lesione agli arti inferiori. La donna è stata raggiunta da una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania e VV.F. di Capri. Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario del CNSAS, la donna è stata imbarellata e trasportata fino all’ambulanza del 118.