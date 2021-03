Capri, il sindaco Marino Lembo firma la proroga per favorire il turismo. A fornirci tutti i dettagli è Marco Milano in un articolo dell’edizione di oggi del quotidiano Metropolis.

A Capri proroga per i cantieri di manutenzione invernale. Per consentire il riassetto delle attività commerciali, ricettive e turistiche dell’isola azzurra in vista dell’avvio della stagione 2021, un’ordinanza firmata dal sindaco di Capri Marino Lembo sospende i limiti di utilizzo di macchinari edili rumorosi, la circolazione di carrelli elettrici in uso alle imprese edili e le occupazioni di suolo pubblico per consentire le attività lavorative. La decisione è stata presa in considerazione del fatto che l’emergenza e i periodi di regole straordinarie hanno causato «ritardi nelle lavorazioni e ingenti danni economici di tutte le aziende in tutti campi». Lo slittamento al prossimo primo maggio dei divieti permetterà così di completare le opere di restyling che tradizionalmente nei mesi freddi servono a “tirare a lucido” l’isola azzurra prima di accogliere gli ospiti della nuova stagione.

Il dispositivo sospende sino al prossimo 30 aprile i divieti previsti, dunque, per «agevolare tutte le lavorazioni finalizzate alle lavorazioni sospese, quando consentito, sia delle attività produttive sia delle proprietà private, molte delle quali destinate ad attività ricettive extra alberghiera». Sospesa sino al 30 aprile, quindi, l’ordinanza avente per oggetto i «lavori di manutenzione e pitturazione ad edifici ubicati nel centro storico e occupazione di suolo con staccionate e mascherature per la esecuzione di lavori edili». In stand by anche gli effetti del provvedimento che sospendeva «l’utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose», così come slittano al prossimo primo maggio le limitazioni fissate da un’altra ordinanza quella che riguarda la «disciplina orari di circolazione dei carrelli elettrici». Per tutti i carrelli con autorizzazione comunale, gli unici mezzi adibiti al trasporto ammessi a transitare anche lungo le strade pedonali di Capri, la circolazione sarà consentita dalle ore 3 sino alle ore 18 tranne che nei giorni festivi e nelle domeniche.