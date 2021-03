Capri, ha preso il via ieri il maxi concorso. 833 candidati per 13 posti al Comune

Capri. Ha preso il via proprio ieri il “concorsone” pubblico, il primo dell’era-Covid, tra rigidi protocolli sanitari come previsto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, accessi cadenzati, misurazione della temperatura e obbligo per tutti i candidati di presentare il referto di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore attestante la negatività al coronavirus.

Sono 833 gli ammessi alle prove per un totale di 13 posti. I giardini della flora caprense e i locali del Centro Polifunzionale in vico Sella Orta sono la sede dell’area concorsuale e delle prove selettive dei tre concorsi banditi dal Comune di Capri. Ieri hanno preso il via le prove per i 5 posti con la qualifica di istruttore amministrativo che proseguiranno anche nei prossimi giorni. A seguire sarà il turno del concorso per 6 agenti di polizia municipale part time a tempo indeterminato. Quindi la prima fase si terminerà con il concorso per 2 assunzioni di istruttori tecnici. Almeno fino all’11 marzo i giardini della flora caprense saranno chiusi al pubblico per consentire l’espletamento delle prove.