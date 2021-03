Capri, forze dell’ordine allontanano anziani dalla panchina: il post di Silvio Staiano

Capri. Silvio Staiano, nonchè CEO della famosissima Capri Watch, pubblica in un post Facebook l’ultima vicenda dall’isola azzurra in zona rossa come tutta la Campania, dove le forze dell’ordine hanno allontanato due anziani dalla panchina sulla quale siedevano.

L’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ricordiamo, prevede la chiusura al pubblico fino al 21 marzo, in tutta la Campania, di lungomari, piazze, parchi urbani, ville comunali e giardini pubblici.

Di seguito il post integrale di Silvio Staiano.