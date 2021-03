Capri, finalmente la nuova funzionale e moderna Piazza Ungheria

Riportiamo il post pubblicato dal “Movimento Capresi Uniti” sulla sua pagina Facebook: «Dopo il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi sono partiti gli importanti lavori che cambieranno il volto di Piazza Ungheria. Iniziati infatti i lavori all’ex mercatino comunale che diventerà una moderna struttura multipiano con ricostruzione dei solai intermedi e destinata a centro polivalente con ascensori e rampe automatizzare per disabili. Seguirà il rifacimento della piazza (che sarà sprofondata come un cratere) per poi essere ricostruita con tecniche ingegneristiche all’avanguardia compreso riassetto dello Skyline del luogo, con riqualificazione delle fermate bus e taxi. Un fondamentale e avveniristico intervento voluto grazie all’impegno del Sindaco Marino Lembo e della sua Giunta che continua nella caparbia opera per dare un volto più moderno, efficiente e funzionale al nostro territorio. Dopo il rifacimento della pavimentazione si proseguirà con la cantierizzazione di via Roma e piazzale Europa per l’auspicata pedonalizzazione dell’area».

(foto della pagina Facebook Movimento Capresi Uniti)