Capri ed Anacapri pronte a vaccinare tutta la popolazione delle Isole del Golfo, della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana

Le Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri sono pronte a recepire la proposta del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, di vaccinare tutta la popolazione delle Isole del Golfo di Napoli, della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana al fine di far ripartire il turismo.

Certe che si tratti di una soluzione necessaria per programmare una stagione turistica sicura e che possa, quindi, scongiurare il perdurare di una emergenza lavorativa e, di conseguenza, sociale per tutti i cittadini dell’isola, le due Amministrazioni Comunali garantiscono fin da ora la massima disponibilità organizzativa per la concretizzazione della proposta.

Dalle Residenze Municipali, 27 marzo 2021

