Capri e l’esempio greco: l’isola diventi presto Covid free per salvare il turismo

Riportiamo il post del gruppo “Movimento Capresi Uniti”: «“Vaccinare tutti nelle isole e nei posti turistici deve essere la strada maestra: altrimenti andremo incontro al disastro” così ha dichiarato il Sindaco Marino Lembo in un’intervista rilasciata ieri ad una nota agenzia stampa. Il Sindaco Lembo prende ad esempio il modello greco sostenendo che è necessario procedere spediti con il piano vaccini e dare precedenza a determinate realtà per favorire la ripresa del turismo. Non basta però vaccinare solo gli abitanti dell’isola e chi sbarca quotidianamente per motivi di lavoro. “E’ importante – sostiene il Sindaco di Capri – che passi soprattutto il messaggio mediatico di un’isola covid free, Già in passato abbiamo lavorato per mantenere Capri protetta, fummo i primi lo scorso luglio a imporre le mascherine all’aperto e oggi non basta vaccinare solo l’isola: tutto l’apparato deve essere messo in condizione di funzionare. La vera battaglia – conclude Lembo – è questa e si può vincere. Dobbiamo augurarci di raggiungere l’obiettivo il più velocemente possibile”».