Capri, divieto di sbarco per auto e moto dei non residenti

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha emanato i divieti di sbarco con auto e moto sulle isole del golfo di Napoli: da giovedì 1 aprile entreranno in vigore i dispositivi per Capri e per Procida e da venerdì 2 aprile per Ischia. Nonostante il blocco pressoché totale degli spostamenti tra la regioni, il dicastero che disciplina il settore dei trasporti ha emanato comunque il provvedimento che – come riporta Caprinews – limita l’afflusso e la circolazione sulle isole campane delle autovetture e dei mezzi a due ruote non appartenenti ai residenti.