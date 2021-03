Capri-Anacapri: l’intesa anticovid per il piano salva estate – il servizio di Rai 3

I comuni di Capri e Anacapri hanno attivato un protocollo d’intesa – di cui ci parla Marialaura Massa per Rai3 – con il quale sperano di guadagnare l’appellativo di covid-free e salvare la prossima estate in arrivo. Il piano prevede che il personale turistico si sottoponga a test antigenico e tampone settimanale, per poi consegnare gli esiti ai rispettivi comuni.

Tantissime attività già lo fanno, noi abbiamo chiesto quest’ulteriore risposta perché dobbiamo prepararci con tranquillità alla stagione turistica che arriva – ha commentato il sindaco di Capri, Marino Lembo.

Intanto spuntano come funghi i cantieri sull’Isola Azzurra, che si prepara ad accogliere i turisti nel migliore dei modi per fargli trovare una città fresca di restyling.