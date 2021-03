Canale Suez. Da tre giorni bloccato

Ancora bloccato, da tre giorni il Canale di Suez, da una grande portacontainer Ever Griv, che per si è posta di traverso. Per il forte vento ha dichiarato il Comandante, per un avaria all’apparato motore o per basso fondale pensiamo noi. Fatto sta, che la navigazione nei due sensi è interdetta. Non si capisce bene per quanto altro tempo. Sia dal lato Suez, meridionale , che dal Lato Porto Said, a norde del canale , si è costruita una enorme quantità di navi in attesa di passare. Il Canale di Suez è stato chiuso per un periodo, dalla guerra, ma mai per incidenti, questa defaiance, manda in tilt il traffico mercantile internazionale.

Foto 2 di 2