Canale di Suez: un’azienda italiana monitora i dati dallo spazio

Da 4 giorni la porta container Ever Given si è messa di traverso nel canale di Suez a seguito di una tempesta di sabbia, andandosi letteralmente ad arenare. Questo ha causato il blocco totale di uno dei tratti più trafficati del pianeta, in cui circolano il 12% delle merci.

L’interruzione prolungata del traffico nel canale causerà costosi ritardi per le aziende europee che dipendono da un flusso costante di importazioni dall’Asia. Il rischio è l’interruzione della catene di approvvigionamento, dal petrolio ai cereali alle automobili: si stima una perdita di 10 miliardi di dollari al giorno.

Per monitorare l’evoluzione della situazione nel canale di Suez in queste ore di emergenza si stanno utilizzando gli algoritmi di object detection della Latitudo 40 (www.latitudo40.com), azienda napoletana che offre una piattaforma per il decision making, basata sul rilevamento di dati satellitari e algoritmi di AI/ML. Nelle immagini allegate (https://bit.ly/39ibOYY) possiamo notare il traffico navale il giorno 20 e il giorno 25 (sia a nord che a sud), con un focus sul grande mercantile incagliato.

Latitudo 40 sta seguendo da vicino l’emergenza con un monitoraggio costante, attraverso la propria piattaforma che permette di cercare, processare ed elaborare automaticamente le immagini prodotte dai satelliti attorno alla Terra e trasformarle in informazioni per semplificare i processi aziendali con potenti algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning.

“Le analisi fatte sul canale di Suez – commenta Vincenzo Vecchio, co-founder di Latitudo 40 – rappresentano una testimonianza dei nuovi scenari applicativi che si stanno aprendo grazie alla nostra piattaforma e all’evoluzione delle tecnologie satellitari nonché all’aumento della frequenza delle immagini”.

A proposito di Latitudo 40

Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, Latitudo 40 è in grado di trovare correlazioni complesse che sono difficili da identificare con gli strumenti tradizionali. L’applicazione di queste tecniche alle immagini satellitari e ai set di dati geospaziali consente all’azienda di offrire potenti strumenti di supporto decisionale, utilizzando dashboard di analisi multitemporali o spaziali o creando applicazioni personalizzate tramite le API.

Sia che tu stia stimando il valore di un immobile in una città, verificando la stabilità di una torre della linea elettrica o analizzando la resa di un raccolto, Latitudo 40 aiuta a semplificare lo sviluppo, snellire i processi e focalizzare l’attenzione sul valore del cliente e sul successo del progetto, riducendo investimento iniziale e tempo di sviluppo. Grazie ad una tecnologia di data analysis unica, che parte dal passato per comprendere il presente e individuare i trend per il futuro.