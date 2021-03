Campania zona rossa da lunedì, chiusi parrucchieri e scuole, ristoranti solo delivery. Ecco le scelte di Draghi

Oramai è quasi certo, lo ha detto pure il sindaco di Napoli De Magistris ed i dati incalzanti, manca solo l’ufficialità dai dati del coronavirus Covid-19 la curva epidemiologica è abbastanza chiara . Campania zona rossa da lunedì dunque, almeno in questo Draghi ha stabilito che si comincia dopo il weekend per non danneggiare troppo ristoranti e alberghi, chiusi parrucchieri e scuole, ristoranti solo delivery

Il nuovo Dpcm scandirà le giornate dei cittadini tra misure nuove e divieti. Ecco che cosa si può fare e che è vietato dal 6 marzo al 6 aprile.

Coprifuoco

ore 5: Termina il coprifuoco in tutta Italia.

In zona gialla si può uscire liberamente rimanendo nella propria Regione.

In zona arancione si può uscire rimanendo nel proprio Comune.

In zona rossa si può uscire solo per motivi di lavoro, salute e urgenza. Si può uscire anche per andare nei negozi che sono aperti.

ore 22: Comincia il coprifuoco.

Bar e ristoranti

In zona gialla si può andare al bar e al ristorante fino alle 18.

Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti.

Si può sempre richiedere la consegna a domicilio.

In zona arancione i ristoranti e i bar sono chiusi.

Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti.

Si può sempre richiedere la consegna a domicilio.

In zona rossa i ristoranti e i bar sono chiusi.

Si può prendere cibo da asporto fino alle 18 dai bar e fino alle 22 dai ristoranti.

Si può sempre richiedere la consegna a domicilio.

In tutte le zone si possono prendere bevande da asporto da enoteche e vinerie fino alle 22.

I negozi

In zona gialla tutti i negozi sono aperti.

I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

In zona arancione tutti i negozi sono aperti.

I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

In zona rossa sono aperti i negozi tranne abbigliamento, calzature, gioiellerie.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Parrucchieri e centri estetici

In zona gialla i parrucchieri e i centri estetici sono aperti.

In zona arancione i parrucchieri e i centri estetici sono aperti.

In zona rossa i parrucchieri e i centri estetici sono chiusi.

Passeggiate e attività sportiva

In zona gialla si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici.

Palestre e piscine sono chiuse.

In zona arancione si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici.

Palestre e piscine sono chiuse.

In zona rossa si può svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di mascherina.

Si può svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Seconde case

Chi vive in zona gialla può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione.

Si può andare in una seconda casa che si trova in zona arancione.

Non si può andare in una seconda casa che si trova in zona rossa.

Chi vive in zona arancione può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione.

Si può andare in una seconda casa che si trova in zona arancione.

Non si può andare in una casa che si trova in zona rossa.

Chi vive in zona rossa non può andare nelle seconde case.

Mostre e musei

In zona gialla si possono visitare mostre e musei dal lunedì al venerdì.

In zona arancione musei e mostre sono chiusi.

In zona rossa musei e mostre sono chiusi.

La principale novità, come ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa, riguarda la scuola: gli istituti di ogni ordine e grado saranno obbligati a passare alla didattica a distanza nelle zone rosse e nelle aree del Paese dove l’incidenza dei contagi supera quota 250 ogni 100mila abitanti. Tutto a causa delle varianti del Covid. Ma nel nuovo dpcm firmato da Mario Draghi, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, c’è anche dell’altro. Rispetto alle bozze circolate nei giorni scorsi, decade il divieto di asporto dopo le ore 18 per i bar. Una misura che il presidente dell’Anci Antonio Decaro contesta duramente, sostenendo che così vengono favoriti “gli assembramenti nei luoghi della movida e nei pressi di bar e locali frequentati per lo più dai ragazzi”. Nelle zone rosse, inoltre, d’ora in poi dovranno chiudere i battenti parrucchieri, barbieri e centri estetici. Proprio come avvenuto nel lockdown nazionale della scorsa primavera. In generale restano confermati il sistema a colori, il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e, fino al 27 marzo, lo stop agli spostamenti tra Regioni. A partire da quella data, scattano nuove riaperture: musei aperti anche il sabato e nei festivi e via libera a teatri e cinema nelle zone gialle (ma solo su prenotazione e con capienza del 25%). Viene istituito, infine, un tavolo di confronto tra ministero, Iss, Comitato tecnico scientifico e Regioni “con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti“. Ecco tutte le misure previste dal decreto.

LE NOVITÀ SULLA SCUOLA – Il nodo su cui governo, Regioni e Cts si sono confrontati a lungo prima del via libera al dpcm riguarda le scuole. Il punto di caduta è stato la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado nelle zone rosse. Rispetto ai mesi scorsi, quindi, tutti gli alunni che vivono nei territori più colpiti (non solo delle superiori e delle medie, ma anche di elementari e scuola primaria) dovranno passare alla didattica a distanza. La seconda novità vale invece per tutto il territorio nazionale (quindi zone rosse, arancioni, gialle e bianche): laddove l’incidenza settimanale dei contagi “sia superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico”, i Presidenti di Regione potranno disporre la chiusura di tutte le scuole.

ZONA ROSSA – Come detto, il principale cambiamento in zona rossa riguarda gli istituti scolastici. C’è però un’ulteriore novità: per arginare i contagi scatta anche la chiusura di parrucchieri, barbieri ed estetisti, proprio come avvenuto durante la prima ondata del Covid. Le regole sugli spostamenti, invece, non cambiano: “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ristoranti e bar possono fare solo consegne a domicilio e asporto (fino alle 18), mentre i negozi devono abbassare completamente le serrande. “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie“.

ZONA ARANCIONE – Nei territori arancioni gli spostamenti sono consentiti solo all’interno del proprio Comune, mentre per spostarsi al di fuori è necessaria l’autocertificazione per comprovare motivi di salute, necessità o lavoro. Nessuna novità, quindi, rispetto a prima. Invariato anche il coprifuoco, così come la possibilità per chi vive in un comune con meno di 5mila abitanti di muoversi entro 30km dai confini (non verso il capoluogo) e di fare visita a una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (minori di 14 e persone disabili o non autosufficienti non rientrano nel calcolo). Restano chiusi i musei e tutte le attività di ristorazione, a cui sono consentiti il delivery e l’asporto. I negozi sono aperti.

ZONA GIALLA – Qui rimane invariato il coprifuoco (durante le ore notturne ci si può spostare solo con autocertificazione che attesti necessità, motivi di salute o di lavoro), così come lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (minori di 14 e persone disabili o non autosufficienti non rientrano nel calcolo). Non cambiano le regole per eventi, sport, discoteche, fiere e messe. Per quanto riguarda i musei, è confermata l’apertura nei giorni infrasettimanali. A partire dal 27 marzo, però, scatterà il via libera anche il sabato e nei giorni festivi (purché l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo). Nessuna novità per lo sport: le attività sportive o motorie sono autorizzate all’aperto, mentre palestre e piscine restano chiuse. Le competizioni sono autorizzate solo se di livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale. Ancora sospese le attività nelle sale bingo, così come negli impianti sciistici. Le scuole possono aprire al 100% in presenza alla primaria, elementari e medie, mentre le superiori restano in didattica mista fino al 75%. Ancora sospesi i concorsi, a meno che la selezione non si svolga in via telematica (quindi con valutazione su basi curriculari) o il numero di candidati in presenza non sia superiore a trenta per aula. I ristoranti e i bar possono fare servizio al tavolo fino alle 18. A seguire sono autorizzati solo l’asporto (ora anche per i bar) e il delivery.

ZONA BIANCA – Nella fascia di rischio più morbida, dove al momento si trova solo la Sardegna, cessano le principali restrizioni in vigore nel resto del Paese (ad esempio i ristoranti possono riaprire la sera e non ci sono vincoli agli spostamenti, salvo specifiche ordinanze regionali). Vanno però applicati tutti i protocolli sanitari relativi al distanziamento e ai posti di lavoro, restano sospesi “gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive”. Il dpcm istituisce infine un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, “cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio nei territori” in zona bianca.