Campania, vaccini over 70: registrati in 50 mila, rallentamenti sulla piattaforma. Da oggi, sabato 13 marzo 2021, in Campania è aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età, a questo link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Il form da compilare è molto semplice: richiede l’inserimento di codice fiscale e numero di tessera sanitaria nella prima schermata. Una volta inseriti i dati, il sistema provvede a verificare se l’interessato rientri nella categoria ammessa. Nonostante la sua semplicità, però, in molti stanno riscontrando delle difficoltà a superare la prima fase, nonostante abbiano settant’anni di età. Chi invece è riuscito a passare alla fase successiva, che richiede l’inserimento dei contatti e la compilazione di una scheda utile all’anamnesi, indicando patologie e farmaci in uso, si è poi trovato di fronte a un altro ostacolo: l’sms di conferma non è ancora arrivato.

Che cosa sta succedendo?

La risposta arriva direttamente dalla Regione Campania, la quale ci informa che si sono registrate già oltre 50mila adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70. Per questo motivo, possono riscontrarsi dei rallentamenti. L’Unità di Crisi informa che “Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, arriva tramite sms entro qualche ora, compatibilmente con l’elevato numero di richieste (le risposte in automatico vengono smistate e subiscono rallentamenti inevitabili) e va digitato entro 48 ore dall’arrivo. Le informazioni inserite non si perdono”.

Nella giornata odierna, inoltre, sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione.