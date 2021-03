Campania: sospesa vaccinazione a magistrati, giornalisti e avvocati

Con nota del 17 marzo 2021, il Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania ha comunicato che in data 16 marzo 2021 l’Unità di Crisi regionale, a modifica delle pregresse indicazioni, ha aggiornato il “Piano Regionale Campagna di vaccinazioni antisars-cov2/COVID19” dando attuazione al nuovo Piano nazionale.

Per effetto di tale aggiornamento e della individuazione di nuovi criteri nazionali per l’accesso alla campagna vaccinale, è stata comunicata la sospensione dell’attività organizzativa oggetto delle precedenti interlocuzioni. Pertanto, non si procederà alla programmata vaccinazione dedicata agli operatori del comparto Giustizia ( Magistrati, Avvocati, Amministrativi ) e dei Giornalisti.