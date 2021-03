Campania quarta in Italia per il numero delle dosi di vaccino somministrate

La Campania resta una di quelle regioni italiane col maggior numero di dosi di vaccino somministrate, 89,5%. Si classifica al quarto posto dopo Valle d’Aosta prima con oltre il 92% di dosi somministrate seguita da Puglia e Toscana. I dati per categorie – come riporta “TV Medica” – vedono quella degli operatori sanitari e socio sanitari maggiormente immunizzata con quasi 177.000 vaccinazioni fatte. Per il personale non sanitario oltre 166.600 le dosi somministrate. Per la prima fascia d’età coinvolta nella campagna, gli over 80, ad oggi più di 131.000 quelli vaccinati, poco meno del 60 % dei 222.365 che hanno aderito, stessa percentuale circa per il personale scolastico quasi 83.000 i vaccinati su 149956 adesioni. Gli ospiti delle strutture sanitarie oltre 12.000 sono gli immunizzati, mentre per le forze armate si è circa al 37%, con 9326 dosi inoculate su 25.667 adesioni, anche se per questa categoria c’è da dire che si è iniziato da pochi giorni. C’è ancora tanto da lavorare ma non dipende dalle forze in campo ma anche e soprattutto dalla disponibilità di vaccini.