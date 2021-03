Campania, forte vento in arrivo: diramata l’allerta. Paura mareggiate in costa d’Amalfi

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di per vento forte e mare agitato con possibili raffiche a partire dalle 10 di domani mattina, domenica 14 marzo, alle 10 di lunedì 15 marzo.

I venti spireranno forti occidentali con raffiche. Il mare si presenterà agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. In particolar modo si corre ai ripari in costiera amalfitana. Fortunatamente, a causa della zona rossa istituita in Campania per l’elevato numero di contagi da covid-19, determinerà strade per lo più deserte. Tutto ciò scongiurerà eventuali danni a persone nel caso in cui il forte vento dovesse abbattersi sulle coste della Divina. Raccomandiamo, tuttavia, di prestare la massima cautela durante le fasce orarie segnalate nell’allerta della Protezione Civile.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, in linea con i rispettivi Piani di Protezione civile.