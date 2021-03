“Campania che legge”, viaggio nel mondo dei libri

Ogni giovedì una puntata in libreria, aspettando il Salone del Libro

Al via gli appuntamenti di marzo

Sui canali social di Scabec e di Napoli Città Libro

Da domani (11 marzo) ogni giovedì la SCABEC, società beni culturali della Regione Campania, propone “Campania che legge”, un’iniziativa promossa in collaborazione con campania>artecard e realizzata insieme con Napoli Città Libro per promuovere tutta la filiera del libro: dalle case editrici alle librerie, dagli autori ai critici letterari.

Un format originale con oltre dieci collegamenti effettuati da alcune delle librerie della nostra regione con gli autori e gli editori campani. Dalla saggistica alla poesia tutta la produzione degli ultimi mesi selezionata dalle case editrici e raccontata dagli stessi autori. Ma anche un viaggio nelle librerie della Campania, dalle più antiche alle realtà diventate riferimento sul proprio territorio. Conosceremo i librai e la storia delle loro librerie, curiosità e aneddoti di un lavoro che si può fare solo con una grande passione.

L’idea è stata proprio quella di dare voce e visibilità a tutta la filiera del libro. Ad ogni puntata a condurre è stato scelto un giornalista campano, quasi sempre del territorio, che aggiunge il tassello del mondo dell’informazione e della critica a questo vero e proprio viaggio nel mondo dei libri.

“Campania che legge” è collegata alla promozione di campania>artecard e del Salone “Napoli Città Libro” che si terrà a Napoli nel mese di giugno. Una partnership che si avvale della collaborazione anche di altri importanti soggetti che da sempre sono riferimento culturale e organizzativo di eventi e appuntamenti che hanno al centro il mondo della scrittura, della letteratura e della saggistica, quali il Premio Napoli, il Festival Salerno Letteratura, la Fondazione Gatto, l’Emeroteca Tucci.

La prima puntata – in onda domani giovedì 11 marzo alle ore 21 sul canale facebook di Scabec @scabecspa e successivamente sul canale YouTube – è stata girata a Salerno nella libreria Imagine’s Book con il libraio Rosario Casolaro intervistato dal giornalista Eduardo Scotti e con in collegamento Laura Pepe autrice di “La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione”, l’editore Giuseppe Laterza e il professore Gennaro Carillo. L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con il festival Salerno Letteratura, di cui il prof. Carillo è presidente.

Seguiranno a marzo il 18 – sempre allo stesso orario – la puntata dalla libreria Tasso di Sorrento con i librai Stefano Di Mauro e Angela Cacace e il giornalista Luigi D’Alise che dialoga con Francesco Pinto autore del libro “L’uomo che salvò la bellezza” (Harpers Collins Italia); mentre il 25 l’appuntamento sarà dalla libreria di Napoli “IoCiSto”, con la giornalista e fondatrice Titti Marrone e con Claudia Migliore, presidente dell’associazione culturale “IoCiSto”, in collegamento con Brunella Schisa e Francesco Forlani, due dei 16 autori del libro “Ho sete ancora”, racconti ispirati ad alcune delle canzoni più belle di Pino Daniele. Il libro edito dalla stessa associazione è a cura di Titti Marrone.