Campagna vaccinale, siglato protocollo per il coinvolgimento degli specializzandi in Medicina

E’ stato siglato il protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica.

Considerato che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, attraverso una definita strategia di vaccinazione. Sottolineato che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”. Rilevato che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vaccinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo dei medici specializzandi, per procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile.

Tenuto Conto che il coinvolgimento volontario dei medici specializzandi sin dal primo anno di corso nella campagna vaccinale avverrà al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica – al fine di salvaguardare la qualità della stessa – e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e non potrà considerarsi sostitutivo della formazione.

Il Governo, le Regioni e le Province autonome, e le Associazioni dei Medici in formazione specialistica sottoscrivono il Protocollo d’intesa che definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere successivamente declinate a livello regionale anche in relazione alle diverse modalità organizzative e alle caratteristiche territoriali nonché alle modalità concrete di vaccinazione della popolazione individuata.