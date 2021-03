Campagna vaccinale in costiera amalfitana. Note organizzative per docenti e non docenti

La Conferenza dei Sindaci Costa d’Amalfi comunica le note organizzative per la campagna vaccinale di docenti e non docenti. Secondo il calendario suddiviso per paesi, sarà l’istituto presso cui si svolge servizio a comunicare dettagli e convocazioni. Il giorno assegnato a ciascun paese si riferisce all’allocazione della scuola e non la residenza dei docenti e non docenti.

Per i docenti e non docenti residenti in costiera ma che svolgono servizio altrove, è data la possibilità di vaccinarsi presso il centro vaccinale di Maiori o Positano facendo richiesta al proprio COC Comunale il quale provvederà all’inserimento nel giorno dedicato allo specifico paese.

In alternativa possono seguire la programmazione vaccinale della scuola presso cui si svolge servizio. Se si opta per la vaccinazione in Costiera avvisare il proprio istituto della scelta fatta.