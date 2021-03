Cambia Fisciano “Sulla Fisciano Sviluppo e su impianto compostaggio venga fuori la verità”

Fisciano ( Salerno ) Riceviamo e pubblichiamo da Giovanni Gioia . Dopo le accuse gravi, dell’inizio di questo mese, che se fossero confermate metterebbero alla luce la cattiva gestione delle attività della Fisciano Sviluppo SpA, società in hause del Comune di Fisciano, stamani è stato comunicato il primo esito di una complessa attività d’indagine riguardante la progettazione e realizzazione di un impianto di compostaggio aerobico in località Prignano del Comune di Fisciano. Le notizie odierne sono ancora più gravi e riguarderebbero i reati di truffa e di tentata truffa aggravata da parte del Comune di Fisciano e della società Fisciano Sviluppo S.p.A.

La vicenda riguarda l’utilizzazione dell’anticipazione di 1.950.000,00 euro erogata dalla Regione Campania. Il Comune di Fisciano incamerò, secondo la Procura, indebitamente il finanziamento che in parte servì a pagare la Fisciano Sviluppo quale onere per l’esproprio delle aree di proprietà della società partecipata, oltre a quelle per i proprietari privati, sulle quali avrebbe dovuto sorgere effettivamente il sito di compostaggio.

Aggiungasi le condotte fraudolenti consumate e testate relative a falsificazione delle tavole planimetriche .

L’utilizzazione del finanziamento e la base documentale della progettazione sono state da sempre oggetto della nostra denuncia politica.

Oggi, a parte la magra soddisfazione di averne fatto oggetto della critica politica, il nostro auspicio è che presto venga fuori la verità. La nostra cultura, fondata sul massimo garantismo, è alla base dei nostri principi ispiratori e non ci fermerà nella battaglia politica e nella richiesta di giustizia.

