Calcio, il titolo della Afragolese 1944 è in vendita. Il gruppo Leoni Sciolti: “Niutta, fatti da parte!”

L’Afragolese è in vendita. Durissime le contestazioni che il gruppo di tifosi “Leoni sciolti” sta rivolgendo negli ultimi tempi contro il presidente Raffaele Niutta, tanto da spingerlo, una volta per tutte a compiere questo passo: “A seguito delle innumerevoli proteste, delle numerose offese personali gratuite e nel rispetto del pensiero dei tifosi ultras e di tutti coloro che reputano opportuno un cambio societario, comunichiamo a tutti gli organi di stampa che la Società è in vendita. Le offerte verranno prese in carico e vagliate dalla Società, nella persona del presidente Raffaele Niutta. Fino a quando non perverranno progetto ed offerta idonei, la Società continuerà a mantenere gli impegni assunti fino a fine campionato. È un dovere ringraziare i nostri sponsor che nonostante il periodo hanno continuato in modo costante a sostenere il progetto di questa Società”. Ma vediamo nel dettaglio i Leoni Sciolti cosa imputano a Niutta: “Quando è troppo è troppo… BASTA! PRIMA DI FARE IL PAGLIACCIO FARESTI MEGLIO A DIRE LA VERITÀ LA TUA SPORCA VERITÀ… UNA VERITÀ CHE NON PUOI NASCONDERE CON UNA VITTORIA DI CAMPIONATO E DI UNA COPPA ITALIA… NOI DIFENDIAMO LA MAGLIA E LA CITTÀ E DOPO I TROFEI CONQUISTATI… HAI COSTRUITO UNA SOCIETÀ CHE SI BASA SU COMPROMESSI E PETTEGOLEZZI, CON L UNICO SCOPO DI LUCRARE… HAI INFANGATO UNA SQUADRA CITTADINA ESPONENDOLA AD UNA SPONDA POLITICA BEN CHIARA A TUTTI… L’ AFRAGOLESE È DI TUTTI GLI AFRAGOLESI E NON PUÒ E NON DEVE ESPORSI POLITICAMENTE… HAI DISTRUTTO LA NOSTRA IMMAGINE SPORTIVA CON LE TUE PAGLIACCIATE LE TUE SOLITE INVASIONI DI CAMPO PER IRROMPERE VERSO ARBITRI O AVVERSARI… HAI FATTO SQUADRA CON LA QUESTURA COMPORTANDOTI DA SPIA…TI SEI DIMESSO TANTISSIME VOLTE REVOCANDO SEMPRE LE TUE DIMISSIONI DIMOSTRANDO CHE TANTO MALE QUA NON SI STA, TE NE ABBIAMO PERDONATE TANTE, L ULTIMA IL RITORNO DELLO STAFF TECNICO CHE FA COMODO AI TUOI GIOCHETTI, potremmo elencare tanti altri motivi ancora che ci hanno spinti a contestare te e chi ti affianca… Ma per ora ci fermiamo qua..OGGI CI PUÒ GIUDICARE CHI NON VIVE L AFRAGOLESE COME LA VIVIAMO NOI, LO ACCETTIAMO, LORO NON SANNO! MA DA TE O DA ALTRI SOGGETTI SOCiETARI NON ACCETTIAMO PREDICHE, VOI SAPETE! Aspettando le tue prossime pagliacciate…TI INVITIAMO AD ANDARE VIA ORA SENZA ASPETTARE LA FINE DELLA STAGIONE, CONCLUDIAMO DICENDOTI CHE È LA VERITÀ IL FATTO CHE DOPO 28 ANNI CI HAI PORTATO IN D MA È PUR VERO CHE TI SONO BASTATI 6MESI PER DISTRUGGERE TUTTO!!! NON VAI VIA PERCHÉ TE LO CHIEDIAMO NOI, LA VERITÀ È CHE ANCHE GLI SONSOR TI HANNO BOCCIATO E HANNO CHIUSO I RUBINETTI… ANCHE LORO NON SI SPIEGANO COME SI FA A SPENDERE COSÌ TANTI SOLDI E RITROVARSI IN QUELLA POSIZIONE! TI SONO RIMASTI QUELLI CHE SPONSORIZZANO PER FAR GIOCARE I FIGLI O GLI AMICI! AD AFRAGOLA HAI VINTO IERI HAI FALLITO OGGI ORA FATTI DA PARTE! FORZA AFRAGOLESE SEMPRE!”.