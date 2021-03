Calcio, DAZN acquisisce quasi tutta la Serie A: è addio a Sky?

DAZN è pronta ad acquisire tutti i diritti per il massimo campionato italiano di calcio. La Serie A, dunque, passerà nelle sue mani a discapito di Sky che tenta la rincorsa per accaparrarsi almeno 3 delle 7 partite che trasmetterà Dazn in esclusiva. Quest’ultima, infatti, si è aggiudicata 7 delle 10 partite settimanali della Serie A.

Priorità ai clienti tim

Considerato che la Tim ha un accordo di partnership per la distribuzione dei diritti tv, diventerà l’unico provider a poter trasmettere le partite della Serie A, probabilmente sulla piattaforma Tim Vision. Gli esperti Tim, intanto, studiano una soluzione o un pacchetto ad hoc che comprenda Dazn e la connessione domestica ad alta velocità.

Dazn aumenterà i prezzi?