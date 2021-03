Buoni spesa Covid a Vico Equense famiglie disperate aspettano, a Sant’Agnello tolgono aiuti. I cittadini si rivolgono a Positanonews . Dopo la distribuzione di dicembre per i buoni spesa di Natale siamo a marzo e i cittadini di Vico stanno ancora aspettando altri buoni spesa per sopravvivere. Almeno 4/500 i nuclei familiari in difficoltà che chiedono aiuto. Facciamo appello al sindaco Andrea Buonocore, che sappiamo sensibile, affinchè faccia accellerare la cosa. “Siamo disperati – dicono a Positanonews -, abbiamo davvero difficoltà a mettere il pane in tavola e aspettare questi buoni senza neanche la possibilità di chiedere al Comune perchè gli uffici sono chiusi è davvero uno strazio per noi e i nostri figli” . Siamo sicuri che ci sarà una risposta o un chiarimento, riportiamo la voce dei cittadini.

Da Sant’Agnello altri cittadini ci scrivono “Nei comuni di piano Sorrento Sant’Agnello ogni anno si fa una domandina di pasqua per avere un bonus per la povertà questa domandina va nelle mani della finanza e lo stato da questi soldi va bhe dipende da isee A piano la gente prende sia il bonus per la povertà in più ti danno i buoni- Mentre a s.agnello ti dicono di scegliere o uno o l’altro io non capisco il perché Ma se il bonus lo da lo stato e no il comune perché se va in mano alla finanza isee non li da il comune giusto allora perché loro ti chiedono di sceglierne 1 mentre in altro comune li hanno tutti e due grazie…”

Anche in questo caso ci rivolgiamo al primo cittadino Piergiorgio Sagristani che siamo sicuri chiarirà la vicenda e rinnoviamo l’appello a tutti i comuni della Penisola Sorrentina ad avere un comportamento uniforme anche per evitare tante discrasie ed incomprensioni, ricordiamo che oramai la Penisola è un tutt’uno. Anche nel chiudere un comune e lasciare aperto l’altro si possono creare scompensi, sulla scuola, a questo punto dobbiamo ammetterlo, hanno fatto bene ad avere una linea unica, lo facessero, possibilmente, per tutto , almeno ciò che riguarda la problematica del coronavirus Covid – 19 .