Buoni spesa a Massa Lubrense, arriva la seconda tranche.

Massa Lubrense. E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense l’avviso pubblico ed il modulo di domanda per la seconda tranche di buoni spesa per le famiglie in difficoltà economiche a causa della crisi economica generata dal COVID19.

La domanda potrà essere presentata entro le ore 12 del 26 marzo 2021 o attraverso la mail servizisociali.massalubrense@pec.it oppure in forma cartacea al protocollo del Comune.

I criteri per l’erogazione dei nuovi buoni spesa sono gli stessi utilizzati nel precedente bando. Anche per questo bando, i buoni spesa potranno essere utilizzati negli esercizi convenzionati con il Comune di Massa Lubrense per l’acquisto di prodotti alimentari, farmaci, prodotti di prima necessità e per l’igiene.

“E’ molto importante sottolineare – dichiara Mina Minieri consigliere delegato alle politiche sociali – che la nuova domanda per i buoni spesa è riservata esclusivamente a coloro che non hanno presentato a dicembre la richiesta o perché non hanno fatto in tempo o perché non si trovavano in condizioni di difficoltà economiche. Quanti hanno già presentato la domanda a dicembre non dovranno ripresentarla e riceveranno automaticamente la seconda tranche dei buoni senza dover fare nessun adempimento”.