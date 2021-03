Buone notizie per Cossu: dimesso dall’ospedale

Cossu era rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 554 a Selargius dieci giorni fa: le sue condizioni non lo facevano apparire in pericolo di vita, ma per lui è stato comunque necessario un intervento non invasivo dopo aver trascorso una notte nel reparto di rianimazione del Brotzu.

Giovedì lo scioglimento della prognosi, oggi la lieta notizia del ritorno a casa dove Cossu potrà ristabilirsi pienamente prima di tornare alla vita di sempre.

Il 40enne sardo dovrà osservare un periodo di riposo di almeno un mese e mezzo e sottoporsi a periodiche visite ortopediche.

01-03-2021 19:42