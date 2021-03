Boom di contagi ad Agerola, sono 22 i nuovi positivi al Covid-19

Agerola. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città e, con un post sulla sua pagina Facebook, rende nota la presenza di 22 nuovi casi di positività al Covid-19: «Da comunicazioni ufficiali ricevute dalle autorità sanitarie si registra ancora un incremento di positivi al Covid. I casi odierni, già in quarantena precauzionale prima del tampone di controllo, appartengono a nuclei familiari ove nei giorni scorsi sono stati accertati soggetti positivi. Le attività di tracciamento, effettuate immediatamente dopo il verificarsi di un caso positivo, proseguono in maniera puntuale e scrupolosa. Auguriamo a tutti una pronta guarigione.

Siamo in una fase delicata, che implicherà inevitabilmente l’adozione a livello locale di misure più restrittive, delle quali saranno dati aggiornamenti. Chiediamo a tutti uno slancio di responsabilità individuale per tirarci fuori da questo momento di difficoltà. Forza, Agerola!».

Al contempo si registra anche la guarigione di 3 cittadini e, quindi, sale a 74 il numero degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.