Fiocco rosa a Ravello in Costiera amalfitana . Ad annunciare la primavera in casa Cioffi è arrivata Beatrice. Nata all’ospedale di Sarno alle 18,30 , Beatrice è venuta a far compagnia alle sorelle Giorgia e Milena.

Al papà Baldino (dipendente del Comune di Ravello) e alla mamma Mariagrazia (positanese) ed alle due sorelline le felicitazioni di Positanonews