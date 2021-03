Beatrice Venezi al Festival di Sanremo, preferisce esser chiamata Direttore.

Beatrice Venezi, è stata ieri sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo, per la premiazione di Gaudiano, vincitore della Nuove Proposte. Amadeus la chiama Direttore, affrettandosi a spiegare: “A Sanremo la polemica è dietro l’angolo, specifichiamo che tu stessa mi hai detto che non vuoi essere chiamata Direttrice, ma Direttore”.

La posizione, il mestiere ha un nome preciso e nel mio caso è Direttore d’orchestra, è importante il ruolo che svolgo con capacità e valore, non il genere, non è indicativo uomo o donna”.

Che non accetti di essere strumentalizzata in quanto donna, è già emerso anni fa, al Festival di Torre del Lago, quando le chiesero se il suo essere donna, giovane e bella, avesse influito nella sua carriera.

Lei rispose: “Nessun vantaggio, se ci penso. Anzi. Le forme di pregiudizio ci sono, sono diverse da un tempo ma tenaci.

Anche se le donne-direttore d’orchestra non sono più un’eccezione e le cose stanno cambiando, ce ne vuole ancora prima di non essere giudicata anzitutto per il sesso, poi per la professionalità”.