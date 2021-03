Bando rifiuti a Ravello, è guerra tra le ditte. Si va in Tribunale

Il comune di Ravello, dal canto suo, ha affidato l’incarico all’avvocato Andrea Di Lieto. Lo scorso 10 marzo si è tenuta l’udienza per discutere dell’istanza cautelare, con il giudice che, entro le prossime due settimane, si esprimerà rispetto alla vicenda. Rimane inteso che la gara d’appalto allo stato attuale non risulta sospesa e di conseguenza la determina di affidamento del servizio è valida a tutti gli effetti. Va da sé che la situazione potrebbe cambiare o meno in base a quanto stabilirà il giudice.