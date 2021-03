Bambina di 12 anni si impicca durante un “blackout challenge” una sfida di Tik Tok – Impiccata a una mensola del bagno con una cintura dell’accappatoio stretta attorno al collo. E’ morta così una ragazzina di 12 anni di Borgofranco di Ivrea, nel Canavese. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, è stato il padre della vittima ad allertare i carabinieri dopo aver scoperto il cadavere nella serata di ieri. I militari della compagnia di Ivrea, intervenuti sul posto, hanno sequestrato il cellullare e il pc della ragazzina.

Tutto materiale investigativo che ora sarà analizzato dagli inquirenti della Procura di Ivrea per far luce sul caso. Il sospetto – ancora tutto da verificare – è che la 12enne sia rimasta vittima di un “blackout challenge”, una delle sfide mortali particolarmente in voga su Tik Tok, social network particolarmente apprezzato dai più giovani, come successo a una bambina di 10 anni che a gennaio scorso si impiccò a Palermo nel tentativo di emulare uno dei giochi di Tik Tok.

La notizia , uscita su tutti i giornali e agenzie in Italia, ci riempie di sgomento anche perchè i nostri figli, anche a causa del lockdown per il coronavirus Covid-19 che li costringe a casa, rischiano di passare molto più tempo sui computer e gli smartphone con la conseguenza di avere una visione distorta della realtà e di incappare in tante trappole del web e dei social network, l’uso incontrollato di internet a volte può uccidere sopratutto se ne hanno accesso i bambini che non hanno ancora gli strumenti per poterlo usare coscientemente e consapevolmente.