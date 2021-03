Attilio Sala: chi è il padre di Stefano Sala? Attilio Sala è il padre di Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello. La modella brasiliana è una delle concorrenti più controverse di questa edizione, che ha creato moltissime dinamiche in Casa. Ieri si è classificata terza.

L’uomo gestisce un ristorante con la famiglia e soprattutto con l’aiuto della moglie Simona Perini. Il ristorante di famiglia è ubicato nei pressi del Lago di Como. Attilio Sala è molto legato all’ex compagna del figlio. Lui cresce la piccola Sofia, figlia di Dayane Mello e Stefano Sala. Il nonno ha portato, insieme alla moglie, la piccola nella Casa del Grande Fratello per una dolcissima sorpresa alla mamma.

Nemmeno il tempo di varcare la famosa porta rossa che la bellissima modella viene raggiunta dalla figlia Sofia, la figlia nata dall’amore con Stefano Sala. “Mamma mi sei mancata tanto” dice la piccola Sofia in lacrime – “non ci lasciamo più. Ti amo tantissimo. Adesso andiamo nell’albergo e stiamo insieme”. Bubi si attacca alla mamma e non la lascia più, mentre Dayane piange e la figlia le dice: “ho fatto anche il tampone, cosa non faccio per te”. Un momento davvero emozionante per la modella brasiliana che si gioca la vittoria al Grande Fratello Vip 2020.