Atrani/Scala, intervento di pulizia e messa in sicurezza nei pressi del Santuario di Santa Maria del Bando. Nel corso delle scorse giornate è stato effettuato un intervento presso il Santuario di Santa Maria de Bando, ad Atrani, in collaborazione con il sindaco di Scala. A ridosso della Chiesetta, infatti, si erge la Torre dello Ziro, che ha sentieri e boschetti che si districano sull’altura del Monte Aureo e si protendono poi fino alla Torre.

Proprio qui il tempo inclemente di quest’inverno, complice l’acqua e il vento ha abbattuto parecchi alberi dal tronco sottile ma anche qualcuno più grosso che si è piegato sul versante Atrani, e sul sottostante Santuario.

Un leccio, in particolare, si trovava in una posizione preoccupante, proteso completamente sulla stradina che conduce al luogo sacro, retto, ormai, solo dalle radici.

Pronti all’opera di soccorso sono giunti il Sindaco di Scala, due rocciatori, ed il Responsabile del Santuario. Un rocciatore, imbragato, si è calato lungo il costone, ha tagliato uno per uno i rami che sono stati calati sui sentieri del Santuario, solo la radice è rimasta a ricordare il vecchio albero e a reggere la parte residuale del terreno. La stessa azione è stata fatta, poi, su altri alberi abbattuti i cui tronchi, sono stati tirati in alto, in una radura.

Adesso non rimane che ripulire dai rami tagliati la via di accesso al Santuario, ma il grosso del lavoro è fatto.

L’opera svolta ha eliminato un grosso pericolo che poteva mettere a rischio l’incolumità di quanti vogliono visitare il Santuario.

Il tutto si è svolto dopo aver messo a conoscenza dell’opera di manutenzione sia il Parroco Don Carmine Casola Satriano che il Sindaco di Atrani.