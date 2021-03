Atrani, in fase esecutiva la progettazione del passaggio pedonale sul viadotto

Atrani. Procede la fase progettuale per messa in sicurezza della strada statale nel tratto comunale sul viadotto, mediante la realizzazione di parapetti e delimitazioni a norma, marciapiede e passaggio pedonale interessante il tratto da Amalfi a Castiglione ecc. – messa in sicurezza strutturale viadotto”.

Il tutto grazie aI contributo di 30mila euro stanziato dal Ministero degli Interni. Il Comune di Atrani sin dal 2016 ha avanzato una proposta progettuale finalizzata a risolvere il problema del traffico pedonale lungo la SS 163 Amalfitana ricadente nel territorio comunale. Il viadotto presenta un elevato rischio di incidenti stradali che spesso coinvolgono i pedoni stante l’assenza di un marciapiede che possa collegare la galleria posta ad ovest con la chiesa di Santa Maria Maddalena.

Ed ora, con la realizzazione del passaggio pedonale, sarà garantita una maggiore sicurezza per i pedoni ed anche per automobilisti e motociclisti.