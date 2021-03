AstraZeneca, sospesi i vaccini ai docenti in programma a Maiori oggi e domani

Costiera amalfitana. Come noto, l’AIFA ha sospeso l’utilizzo di alcune partite del vaccino Astra-Zeneca per presunti casi di nocività dello stesso nell’inoculazione. Anche l’Asl Salerno ha vaccinato con dosi del lotto il cui utilizzo è stato sospeso in via precauzionale dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dopo che sono stati registrati “eventi avversi”, dei quali non è ancora però accertato il legame con il vaccino. L’utilizzo del vaccino appartenente al lotto vietato è stato immediatamente sospeso, e si sta procedendo impiegando altri lotti.