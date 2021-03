Associazione Croce di Sant’Andrea di Amalfi, navetta per servizio vaccinazione

Costiera amalfitana. L’associazione Croce di Sant’Andrea di Amalfi sta effettuando gratuitamente il servizio navetta da e per l’ospedale Costa d’Amalfi per il servizio vaccinazione. Per prenotarsi rivolgersi al numero 3713312954.

Grande encomio per l’associazione che già da più di 10 giorni ha messo a disposizione della popolazione un’autovettura che effettua, su richiesta, trasferimenti dal porto di Amalfi sia all’ospedale di Castiglione che agli ambulatori dell’ASL e studi medici privati siti in Maiori e ritorno.