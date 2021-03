“Aspetti del grande viaggio di Fernão de Magalhães”. 500 anni dal viaggio di Magellano

Ferdinando Magellano 500 anni fa compie il primo giro del mondo.Il navigatore portoghese salpò da Siviglia il 10 agosto 1519, perì nelle Filippine per sottomettere un gruppo di indigeni. Ma una delle sue navi terminò la circumnavigazione del globo, tre anni dopo. Cinque secoli dopo la determinazione dell’esploratore vive ancora nelle avventure spaziali.

L’Associazione Italia Portogallo e il Consolato Onorario del Portogallo a Napoli organizzano un grande convegno con importanti studiosi internazionali che approfondiscono alcuni aspetti , sia politici che organizzativi. La presenza di 26 italiani sulle navi, il ruolo di Pigafetta, La morte di Magellano.

Giovedì, 4 marzo alle ore 17.00 (orario italiano) trasmissione in diretta su questa pagina del Webinar “Aspetti del grande viaggio di Fernão de Magalhães”, organizzato dal Consolato Onorario del Portogallo a Napoli e dall’Associazione Italia-Portogallo, in collaborazione con l’Ambasciata del Portogallo in Italia