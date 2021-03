Asl Salerno: sospensione vaccini con AstraZeneca. Ecco il comunicato:

A seguito della sospensione del vaccino AstraZeneca su tutto il territori nazionale, l’Asl Salerno comunica di aver sospeso le vaccinazioni con tale prodotto. Sono pertanto rinviate le vaccinazioni già programmate per il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione a vettore virale (Astrazeneca), e si invitano gli interessati a non recarsi presso il centro vaccinale di riferimento, in attesa di nuove comunicazioni. L’Asl Salerno comunicherà ai cittadini la ripresa delle attività, appena vi saranno le condizioni.