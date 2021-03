Arrestati dalla Polizia ladri seriali attivi tra Salerno e Battipaglia

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due ladri seriali, responsabili di un tentativo di furto presso un supermercato in Battipaglia.

In particolare, i Poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato due persone, specializzate in furti notturni negli esercizi commerciali: si tratta di un cittadino ucraino, H.O. e di una donna, M. I, anch’ella ucraina, entrambi residenti a Battipaglia (SA).

Inoltre, l’uomo ucraino, (H.O.) era stato già arrestato lo scorso 23 marzo per un furto consumato presso una farmacia di Battipaglia, commesso con un altro complice, N. A., classe 1993, anch’egli arrestato.

Sui due erano già in corso, inoltre, delle verifiche per riscontrare l’eventuale coinvolgimento di queste persone per i già noti tentativi di furto, ai danni di negozi nel centro cittadino di Salerno accaduti di recente, accertamenti che potrebbero essere confermati da quest’ultimo arresto, tenuto conto delle loro caratteristiche fisiche e del modus operandi.

Nell’episodio di oggi, a scattare è stato l’allarme antifurto di un supermarket in Battipaglia: una Volante del Commissariato è subito intervenuta: gli Agenti di Polizia hanno bloccato gli autori del reato ancora all’interno dell’esercizio, dopo un breve inseguimento con il tentativo di fuga attraverso un finestrone della predetta attività commerciale.

I due hanno anche opposto resistenza ai poliziotti ma sono stati bloccati ed arrestati.

Gli Agenti della Polizia hanno recuperato un borsone in possesso dei ladri, contenente arnesi atti allo scasso, un grande levachiodi, un martello ed altri attrezzi artigianali.

I due ladri sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha fissato il giudizio di convalida dell’arresto per direttissima.