Nell’ anno dedicato a S. Giuseppe la Confraternita della SS. Concezione di Cava de’ Tirreni ha fatto realizzare un meraviglioso busto dall’artista Patriarca.

Da oggi, il nuovo busto di San Giuseppe viene esposto nella omonima cappella in Via della Repubblica a Cava de ‘ Tirreni.

S. GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE PREGA PER TUTTI NOI