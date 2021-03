Ancora un decesso per Covid-19 a Vico Equense

Vico Equense piange ancora un’altra vittima del Covid-19 in una giornata in cui la città ha registrato un boom di contagi che non possono non destare preoccupazione. Solo nella giornata di ieri era venuta a mancare una cittadina a causa del Coronavirus ed a 24 ore di distanza il sindaco Andrea Buonocore, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica il nuovo lutto: «Questa settimana si chiude con un nuovo decesso. Viene strappata all’affetto della sua famiglia e della intera Comunità una nonnina saggia e semplice, una donna forte ed esemplare che ha testimoniato con la sua vita la fedeltà ai valori veri ed autentici. Il valore della famiglia e dell’accoglienza, la fede incrollabile e ferma, la disponibilità piena e totale. Lascia una eredità da raccogliere e custodire, da vivere e testimoniare nella quotidianità di gesti concreti. Ad-Dio».