Anche Federalberghi Nazionale spinge per la proposta Capri Covid Free. Riportiamo di seguito le parole di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania e Graziano d’Esposito, Presidente Atex Isola di Capri.

Oggi Federalberghi è intervenuta attraverso la voce del Suo presidente Bernabo’Bocca a rilanciare la proposta di Capri Covid – Free.

Ecco le sue parole :

“Occorre dar vita, anche in Italia a isole “covid free” su modello della Grecia che ha già annunciato le isole che saranno vaccinati tutti gli abitanti e i turisti esibiranno tampone negativo o certificato vaccinale. Mi viene in mente Capri, per esempio, e alla quantità di turisti che arriverebbero. Senza scatenare una concorrenza europea se la Grecia fa il passaporto vaccinale, deve farlo anche l’ Italia.”

È molto importante che la voce autorevole di Federalberghi nazionale sia intervenuta su questa proposta per Capri che da oltre un mese alcune associazioni compreso Atex hanno trasmesso a Istituzioni Nazionali e locali.

Occorre essere uniti per dare forza a questa come ad altre proposte prioritarie per il Turismo.

Speriamo che l’emergenza Covid abbia fatto capire quanto sia importante la collaborazione tra il settore alberghiero ed il settore Extralberghiero.

Una follia e una posizione anacronistica quella di coloro che continuano a considerare conflittuali due settori che sono assolutamente complementari.