America’s Cup, al via la finale: Luna Rossa contro i neozelandesi. Comincerà domani alle 16.15 ora della Nuova Zelanda, le 4 del mattino in Italia, la prima regata della finale di Coppa America di vela.

Di fronte i detentori del titolo di Team New Zealand e la barca italiana Luna Rossa. Il mare di Auckland sarà teatro di una sfida tra due imbarcazioni supetecnologiche, capaci di raggiungere velocità impensabili fino a pochissimi anni fa. Le due barche tornano a sfidarsi dopo ben 21 anni, quella volta vinsero i neozelandesi, per la squadra azzurra è dunque l’occasione di una rivincita.

In programma tredici regate, il trofeo andrà alla squadra che ne vincerà sette. Mercoledì in programma le prime due regate, giovedì riposo, poi da venerdì due prove al giorno fino, eventualmente, a mercoledì 17 marzo quando, in caso di parità 6-6, si disputerà la 13ma e ultima regata per l’assegnazione del titolo.

Gli skipper delle due imbarcazioni Max Sirena e Peter Burling, oggi si sono incontrati per la conferenza stampa di apertura, presente anche in collegamento dall’Italia Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa. “In questi 20 anni -ha detto Bertelli- abbiamo imparato molto. Abbiamo saputo creare un’atmosfera: la Coppa America non è solo tecnologia ma è anche e soprattutto vita quotidiana, saper creare un gruppo senza tralasciare piccoli ma significanti particolari. Nella squadra ci sono tante persone poco visibili ma fondamentali per costruire un team unito”.

Luna Rossa Prada Pirelli arriva in finale dopo un intero mese di regate, in cui il team ha affrontato nella Prada Cup, gli altri due sfidanti, American Magic e Ineos Uk. La prima fase di regate è iniziata a metà gennaio con i round-robin. Nelle semifinali, con grande confidenza nelle manovre e nella conduzione, Luna Rossa ha conquistato il posto nella finale, con quattro vittorie consecutive contro gli americani.