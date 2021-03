Amalfi, vigili urbani “estivi”: concluso il concorso di selezione, 25 idonei su 37 partecipanti. Si è concluso il concorso di selezione per l’assunzione, a tempo determinato, degli agenti di polizia municipale ad Amalfi. Sono stati 25 i candidati risultati idonei, sui 37 partecipanti. Ovviamente non tutti saranno assunti immediatamente ma il numero sarà stabilito dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Milano , in base alle esigenze. Per gli altri la soddisfazione di aver comunque superato la selezione e l’accesso alla graduatoria che apre agli stessi un’importante opportunità lavorativa per il futuro, magari per le richieste che potrebbero pervenire da altri comuni.

In estate arrivano in Costiera Amalfitana migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Nonostante questo 2021 sarà fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria, ci si attende una situazione migliore rispetto all’anno passato. Il settore turistico ha pagato un prezzo altissimo alla pandemia ma con l’arrivo dei vaccini il tutto potrebbe cambiare in meglio. La stagione turistica nella Divina, generalmente, inizia con l’arrivo delle festività pasquali e proprio in previsione di tale data il comune di Amalfi intende mettere a disposizione dei cittadini un presidio più serrato del territorio. Purtroppo negli anni scorsi in tante circostanze si sono registrate lungo la strada statale 163 interminabili code, con automobilisti bloccati nelle vetture per ore anche solo per percorrere pochi chilometri.

Fonte La Città di Salerno