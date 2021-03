Amalfi, ultimo aggiornamento Covid-19: 4 nuovi positivi.

Aggiornamento del 31 marzo 2021 sulla emergenza epidemiologica ad Amalfi. Il comune di Amalfi pubblica l’aggiornamento relativo alla situazione epidemiologica ad Amalfi del 31 marzo 2021 sul suo profilo facebook.

Il post riferisce che ci sono 4 nuovi positivi per un totale di 11 positivi. I nuovi casi appartengono ad un unico nucleo familiare.Mentre non ci sono guariti odierni. Il C.O.C. fa come sempre appello al rigoroso rispetto delle ben note regole anti-contagio.